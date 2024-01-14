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Путин заявил, что самый сложный этап развития Дальнего Востока пройден

Путин: самый сложный этап развития Дальнего Востока пройден

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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что самый сложный этап развития Дальнего Востока пройден, но необходимо продолжать наращивать темп. Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Путина, в ходе первого этапа было достаточно сложно «сдвинуть» какие-то вещи, которые были заморожены в течение многих десятилетий.

«На мой взгляд, работа пошла, сдвинули, самый сложный этап прошли, сейчас будем просто наращивать эти темпы», — поделился президент.

Он также добавил, что власти реализуют большую и многовекторную программу по освоению Дальнего Востока. Путин выразил надежду, что местные жители чувствуют изменения.

До этого Путин говорил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой.

По его словам, руководство страны еще в начале 2000-х, а более активно с 2013 года, начало заниматься проектами развития регионов Дальнего Востока.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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