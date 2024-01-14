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В США рассказали об одном из крупнейших геополитических событий столетия

WSJ: конфликт в Газе стал одним из крупнейших геополитических событий века

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Ronen Zvulun/Reuters

Эскалация палестино-израильского конфликта является одним из крупнейших геополитических событий столетия, при этом конфликт постепенно приобретает затяжную форму. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Война, одно из крупнейших геополитических событий этого столетия, развернулась от нападения ХАМАС 7 октября , в результате которого, по словам Израиля, погибло 1200 человек, до жестокого возмездия израильских военных против группировки боевиков в секторе Газа», — говорится в сообщении издания.

По оценке издания, есть риски распространения вооруженного конфликта ХАМАС и Израиля за пределы сектора Газа и нарушения глобальной торговли.

Отмечается, что теперь вопрос о том, как разрешить израильско-палестинский конфликт, который в течение многих лет «в значительной степени игнорировался» международным сообществом и Израилем, снова стал центральным для глобальной дипломатии.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о подготовки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к следующей фазе военной операции на севере сектора Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал условием окончания войны взятие под контроль границы Газы с Египтом.

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