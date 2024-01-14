Нетаньяху назвал условием окончания войны взятие под контроль границы Газы с Египтом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что взятие под контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против радикального палестинского движения ХАМАС в анклаве, передает ТАСС.

«Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру (на границе с Египтом), поскольку в противном случае мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новая военная техника, оружие. Поэтому ясно, что мы должны это (границу анклава с Египтом) закрыть», — сказал глава правительства.

По его словам, сейчас Израиль рассматривает несколько способов выполнить данную задачу.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что израильская армия проведет операцию по взятию под контроль границы сектора Газа с Египтом.

До этого Нетаньяху говорил, что Израиль не собирается оккупировать сектор Газа после окончания боевых действий или вытеснять гражданское население анклава.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.