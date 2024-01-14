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В КНР прокомментировали заявления США по Тайваню

КНР сделала США представление из-за заявлений по Тайваню

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Daniel Tsang/Global Look Press

Пекин сделал Вашингтону представление из-за заявлений Соединенных Штатов по Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Отмечается, что Вашингтон делал заявления, противоречащие принципу «одного Китая».

«Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая и является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях. Принцип одного Китая является основной нормой международных отношений, преобладающим консенсусом в международном сообществе и политической основой китайско-американских отношений», — говорится в заявлении.

Пекин призвал Вашингтон придерживаться принципа «одного Китая» и не поддерживать независимость Тайваня.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что результат выборов на Тайване, где победил сторонник независимости острова Лай Циндэ, представляет собой «головоломку» для лидера КНР Си Цзиньпина, а вероятное продолжение давления на Тайвань со стороны Китая может поставить под угрозу спокойствие в американо-китайских отношениях.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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