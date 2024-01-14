Испанские власти заявили, что не будут блокировать операцию в Красном море

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не будет блокировать возможную операцию Евросоюза против хуситов в Красном море. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.

Санчес уточнил, что Испания не намерена принимать участия в операции. В настоящее время более 3000 испанских солдат задействованы в различных операциях.

«Конечно, мы не собираемся возражать против того, чтобы Совет ЕС начал эту новую миссию. Но мы не намерены участвовать в ней, поскольку считаем, что уже присутствуем в других международных миссиях и что возглавлять эту миссию должны другие страны», — подчеркнул испанский премьер.

До этого министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявлял, что Рим будет участвовать в возможной операции Евросоюза в Красном море.

Крозетто подчеркнул, что Рим не получил предложения принять участие в атаке на позиции хуситов, так как для принятия такого решения понадобится одобрение парламента.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.