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В МИД РФ подтвердили переговоры Лаврова и делегации КНДР в Москве

Захарова: Лавров проведет переговоры с делегацией Северной Кореи в Москве

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила визит делегации КНДР в Москву и встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве. Запланированы переговоры с Сергеем Лавровым», — поделилась Захарова.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи посетит РФ с трехдневным визитом. Поездка главы внешнеполитического ведомства состоится в период с 15 по 17 января.

Визит северокорейской делегации был организован по приглашению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Агентство Nikkei Asia сообщало, что дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, 10-летняя Ким Чжу Э, является главным кандидатом на пост главы Северной Кореи в будущем.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.

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