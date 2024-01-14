Определена дата прибытия делегации США на Тайвань

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прилетит в столицу Тайваня Тайбэй 14 января. Об этом говорится в заявлении на сайте Американского института на Тайване (де-факто посольство США на острове).

»Стивен Хэдли и Джеймс Стейнберг прибудут в Тайбэй 14 января. В поездке их будет сопровождать глава Американского института на Тайване Лора Розенбергер», — говорится в сообщении.

76-летний республиканец Хэдли — бывший помощник президента США по национальной безопасности в администрации Джорджа Буша — младшего. 70-летний демократ Стейнберг — бывший заместитель госсекретаря США в администрации Барака Обамы.

По данным института, 15 января они проведут встречи с рядом ведущих политических деятелей и передадут Тайваню поздравления от американского народа с успешными выборами.

Избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ, являющегося сторонником независимости острова от КНР. Политик уже заявил, что его победа поможет «сохранить Тайвань на карте мира».

В МИД Китая после подведения итогов голосования сообщили, что вопрос статуса острова остается внутренним делом КНР, как это было и прежде.

Ранее в КНР отреагировали на возможный визит делегации из США на Тайвань.