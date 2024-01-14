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В США рассказали о недемократичности Байдена

WP: главный посыл Байдена в предвыборной кампании является недемократичным

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Kevin Lamarque/Reuters

Главный посыл действующего президента США Джо Байдена в рамках его предвыборной кампании о необходимости его переизбрания во имя сохранения демократии в стране является антидемократичным. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Одним из главных посланий предвыборной кампании президента Байдена и демократов на данный момент является то, что для защиты демократии у американских избирателей есть только один законный выбор на предстоящих выборах: Байден. Это послание явно корыстно и, возможно, даже противоречиво и антидемократично», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, если экс-президент США Дональд Трамп выиграет номинацию от Республиканской партии, американские избиратели «должны будут поддержать Байдена, даже если они его ненавидят».

До этого бывший лидер страны Дональд Трамп заявил, что американский президент Джо Байден добился успеха только в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических противников.

Ранее конгрессмен дал совет Байдену, как выиграть выборы.

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