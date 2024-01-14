На Тайване назвали смехотворными заявления Китая о выборах на острове

Министерство иностранных дел Тайваня призвало Китай отказаться от «диких заблуждений» относительно текущей политической ситуации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам тайваньского ведомства, власти КНР делали много ошибочных заявлений по поводу президентских и парламентских выборов на острове. Утверждения Пекина о том, что выборы на острове – это внутренние дела КНР, являются смехотворными, заявили на Тайване.

«Вчера вечером Китай делал один ошибочный комментарий за другим. Тайваньский народ полон решимости поддерживать демократические ценности», – подчеркнули в МИД Тайваня.

13 января на Тайване выбрали нового президента. Им стал 64-летний Лай Циндэ, который является сторонником независимости от КНР.

После этого представитель министерства иностранных дел Китая назвал вопрос статуса острова внутренним делом КНР, как это было и прежде.

Ранее Китай выразил протест Японии после поздравлений с победой главы Тайваня.