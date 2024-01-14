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В США предложили меры по предотвращению шатдауна

Politico: в США могут принять двухуровневый план по финансированию правительства

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J. Scott Applewhite/AP

Конгресс США может принять двухуровневый план по продлению финансирования работы американского правительства во избежание шатдауна, при этом спикер Майк Джонсон поддержал такой вариант. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Новый пакет финансирования позволит федеральным агентствам работать в двух разных временных рамках... По словам источника, знакомого с предложением, финансирование некоторых федеральных агентств истечет 1 марта, а финансирование других — до 8 марта», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что голосование по «двухуровневой временной мере» финансирования правительства пройдет в конгрессе на следующей неделе.

Шатдауном в США называется ситуация, возникающая, когда конгрессу США не удается согласовать финансирование деятельности госорганов. Госслужащие при этом уходят в неоплачиваемый отпуск.

До этого Белый дом уведомил ряд американских ведомств о необходимости быть готовыми к потенциальному правительственному шатдауну.

Ранее в США согласовали бюджет федерального правительства на уровне $1,6 трлн.

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