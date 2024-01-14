В Вашингтоне из-за митингующих эвакуировали сотрудников Белого дома

Сотрудников Белого дома эвакуировали в другое место в связи с митингом в поддержку палестинского народа. О ситуации в американской столице сообщает местный телеканал Fox News.

Как указано в материале, участники акции протеста устроили беспорядки рядом с официальной резиденцией президента США. В частности, они повредили окружающий территорию забор и забросали камнями сотрудников правоохранительных органов.

По информации журналистов, митинг был организован в ответ на удары Вашингтона и Лондона по позициям хуситов. Речь идет об объектах группировки, расположенных в Йемене.

Другие подробности в данный момент не уточняются. Также остается неизвестно, куда именно эвакуировали сотрудников Белого дома.

13 января американские военные поразили радиолокационную станцию (РЛС) в Йемене, которая была подчинена военному командованию движения «Ансар Аллах». В тот же день США и Великобритания нанесли удары по военно-морской базе на западе Йемена и еще десятку объектов хуситов, в том числе с использованием крылатых ракет «Томагавк» и управляемых бомб Paveway IV.

Ранее в США заявили о недовольстве американских властей из-за допущенной Британией утечки данных об атаках на объекты хуситов.