В США сменится спецпосланник по гумвопросам на Ближнем Востоке

Специальный посланник США по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом пишет газета Huffington Post со ссылкой на источники.

«Саттерфилд, бывший посол, которого президент [США] Джо Байден назначил специальным посланником на Ближнем Востоке по гуманитарным вопросам, сосредоточенным на войне между Израилем и ХАМАС, покинет свой пост в ближайшие недели», — говорится в публикации.

Причины возможного ухода Саттерфилда с поста не называются. Он получил должность в октябре 2023 года. С 2019 по 2022 год он являлся послом США в Турции. С 2022 года занимал должность спецпосланника США по делам стран Африканского Рога (Сомали, Эфиопия, Эритрея и Джибути).

В октябре 2023 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок отправилась на Ближний Восток для урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.