Трамп заявил, что Байден умеет только жульничать на выборах

Американский президент Джо Байден добился успеха только в фальсификации результатов выборов и преследовании своих политических противников. С таким заявлением выступил бывший лидер страны Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Члены администрации Байдена очень хороши в фальсификации итогов выборов, а еще они хороши в преследовании своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Айова.

Накануне сенатор от Республиканской партии США Майк Ли назвал победу Дональда Трампа на выборах единственным шансом установить порядок в США и вывести государство на первое место.

До этого американская газета Politico писала, что поддержка Республиканской партии США на выборах 2024 года и снисходительное отношение партии к беспорядкам в январе 2021 года при штурме Капитолия облегчают путь Трампа к очередному президентству.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года.

Ранее Трамп предупредил о близости третьей мировой войны.