Трамп предупредил о близости третьей мировой войны

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Айова, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания третьей мировой войны, как сейчас», — сказал бывший глава Белого дома.

По словам политика, он предотвратит третью мировую войну.

Он также выразил мнение, что эта война в случае ее начала не будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников. Эта война будет «гораздо масштабнее», чем Первая и Вторая мировые войны, считает Трамп.

«Это будет аннигиляцией», — добавил он.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что третья мировая война будет вестись не на танках и не на истребителях, а в случае ее начала «уж точно — все в труху».

Ранее Путин заявил, что в третьей мировой войне не победит никто.