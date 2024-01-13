В Киеве сообщили, что Зеленский осознает необходимость перемирия с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский понимает необходимость заключения мира с Россией, но пока не может этого сделать. С таким заявлением выступил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«(Сигналы. — «Газета.Ru») понемногу уже идут и от Зеленского, который, <...> не может сказать этого прямо», — утверждает эксперт.

Корнейчук отметил, что украинский лидер пока сообщает о возможности перемирия с РФ завуалированно, но «придет время, когда придется говорить об этом четко».

«Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону <…> и надо начинать какие-то переговоры», — заявил политолог.

Незадолго до этого Зеленский выступил категорически против прекращения огня и мирных переговоров с Россией. Украинский президент выразил уверенность, что Москва воспользуется ситуацией, чтобы восстановить силы, а затем, спустя два-три года, «может переехать» украинцев. В Кремле тем временем заявили о полном отсутствии прогресса по переговорам, а тайную встречу по «формуле мира» в Саудовской Аравии сочли странной и несерьезной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отверг возможность перемирия с Россией.