Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве сообщили, что Зеленский осознает необходимость перемирия с Россией

Политолог Корнейчук: Зеленский хочет заявить о необходимости перемирия с РФ

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский понимает необходимость заключения мира с Россией, но пока не может этого сделать. С таким заявлением выступил украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

«(Сигналы. — «Газета.Ru») понемногу уже идут и от Зеленского, который, <...> не может сказать этого прямо», — утверждает эксперт.

Корнейчук отметил, что украинский лидер пока сообщает о возможности перемирия с РФ завуалированно, но «придет время, когда придется говорить об этом четко».

«Подаются сигналы о том, что Украина переходит в оборону <…> и надо начинать какие-то переговоры», — заявил политолог.

Незадолго до этого Зеленский выступил категорически против прекращения огня и мирных переговоров с Россией. Украинский президент выразил уверенность, что Москва воспользуется ситуацией, чтобы восстановить силы, а затем, спустя два-три года, «может переехать» украинцев. В Кремле тем временем заявили о полном отсутствии прогресса по переговорам, а тайную встречу по «формуле мира» в Саудовской Аравии сочли странной и несерьезной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отверг возможность перемирия с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами