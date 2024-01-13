Зеленский обсудил с новым главой МИД Франции совместное производство БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне. Об этом глава государства сообщил в своем Telergram-канале.

«Сегодня встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне», — написал Зеленский.

По его словам, они обсудили оборонные потребности Украины: «совместное производство дронов, артиллерии, дальнейшее усиление ПВО».

«Проинформировал о работе по формуле мира», — добавил президент Украины.

13 января новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне с официальным визитом посетил Киев. Министр пообещал украинским властям долгосрочную поддержку в экономической, военной и гуманитарной сферах, включая получение от ЕС €50 млрд.

Стефан Сежурне был назначен новым главой МИД Франции 11 января. Поездка на Украину стала для него первой после вступления в должность.

Ранее главой правительства Франции назначили 34-летнего Габриэля Атталя.