Евросоюз приветствовал выборы на Тайване и выразил обеспокоенность

Европейский союз приветствует выборы на Тайване, одновременно выражая обеспокоенность общим положением дел вокруг острова. Об этом со ссылкой на официальное заявление европейской внешнеполитической службы сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что Евросоюз поздравляет всех избирателей, принявших участие в голосовании, но «сохраняет обеспокоенность ростом напряженности в Тайваньском проливе и выступает против любых попыток изменения сложившейся ситуации в одностороннем порядке».

Мир и стабильность в проливе, сказано в документе, важны не только для региона, но для всего мира.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации. Победителем стал кандидат от Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, выступающий за независимость острова от КНР.

В тот же день Китай выступил с заявлением по итогу выборов главы Тайваня.

Ранее в минобороны Китая заявили, что не допустят независимости Тайваня.