В МИД РФ заявили, что помогут выдворенным из Латвии людям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдворение латвийскими властями 82-летнего российского пенсионера Бориса Каткова из страны попирает права и свободы человека. Об этом говорится в ее комментарии на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии», — заявила она.

Захарова обратила внимание, что в связи с выдворением Каткова его семья стала разделенной и обвинила в этом власти Латвии.

»Россия не бросит выдворенных из Латвии людей. Им будет предоставлена вся необходимая помощь», — подчеркнула она.

До этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что выдворенного из Латвии 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова встретили на границе в регионе. Ведерников рассказал, что Катков решил дальше отправиться в Калининград, где до этого много лет работал.

12 января стало известно, что российского пенсионера и жителя Латвии Бориса Каткова депортируют из страны из-за угрозы нацбезопасности. Мужчина являлся главой Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства БФУ имени Канта.

Ранее в МИД РФ сравнили планы Латвии выдворить россиян с действиями фашистов.