Новый глава МИД Франции заявил о приоритетной поддержке Украины

Несмотря на рост числа конфликтов в мире, поддержка Украины останется для Франции приоритетом. Об этом заявил новый глава МИД Франции Стефан Сежурне во время визита в Киев, сообщает в своем Telegram-канале немецкое издание Bild.

По словам Сежурне, французские власти не будут колебаться при поддержке Киева, их решимость в этом вопросе остается неизменной. Он выразил мнение, что в конфликте с Россией Украина защищает «основные принципы международного права, ценности Европы, а также интересы безопасности Франции».

13 января новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл в Киев. Поездка стала его первым зарубежным визитом. Министр пообещал украинским властям долгосрочную поддержку в экономической, военной и гуманитарной сферах, включая получение от ЕС €50 млрд.

Стефан Сежурне был назначен новым главой МИД Франции 11 января.

Ранее главой правительства Франции назначили 34-летнего Габриэля Атталя.