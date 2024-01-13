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Пашинян заявил о готовности подписать договор о взаимном контроле вооружений с Баку

Пашинян готов подписать с Баку договор о взаимном контроле вооружений

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Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагает Баку подписать соглашение, которое будет предусматривать взаимный контроль над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС.

«Республика Армения и Азербайджан будут иметь возможность заключать конкретные соглашения относительно вооружений и контролировать друг друга с целью выполнения этих соглашений», — сказал армянский премьер.

4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. По словам Гаджиева, осталось еще несколько нерешенных вопросов. При этом он назвал повестку «позитивной».

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявлял, что Азербайджан и Армения сами определят место и время подписания мирного договора.

Ранее Пашинян переназначил главу СНБ Армена Абазяна.

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