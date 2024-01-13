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Захарова прокомментировала гибель американского журналиста в украинской тюрьме

Захарова: власти США могли освободить Гонсало Лиру, но они этого не сделали

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Coach Red Pill/YouTube

Власти США располагали всеми возможностями для освобождения ушедшего из жизни в заключении на Украине американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, но они этого не сделали. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-24» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«[Американские власти] не просто имели возможность, для них ничего не стоило вытащить этого человека, который является плоть от плоти американским гражданином и журналистом. И они этого не сделали», — сказала Захарова.

Захарова напомнила о том, что власти США выделяют Украине крупные суммы и «ставят условия киевскому режиму абсолютно по всем направлениям».

В мае 2023 года СБУ задержала Лиру по подозрению в «оправдании российской агрессии» и «распространении пророссийских тезисов в соцсетях». Он не признавал своей вины.

13 января стало известно, что в последнем письме Гонсало Лира писал о тяжелой двусторонней пневмонии и фактическом отсутствии лечения.

Ранее Илон Маск потребовал от Зеленского объяснить арест американского гражданина за критику правительства Украины.

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