Стало известно, чего поляки ждут от правительства Туска

Более 40% опрошенных поляков считают, что состояние демократии в стране улучшится при правительстве Дональда Туска. Это следует из опроса SW Research, на который ссылается Польское агентство печати.

По результатам опроса, 47% граждан ждут, что положение демократии в Польше при Дональде Туске улучшится. Еще 27% высказали обратную точку зрения. 9% затруднились высказать свое мнение.

Ранее сейм Польши проголосовал за выдвижение кандидата от оппозиционной коалиции Дональда Туска на пост премьер-министра. Туск был единственным кандидатом, участвовавшим в голосовании. За него отдали голоса 248 депутатов. Против выступил 201 парламентарий.

13 декабря Дональд Туск был приведен к присяге и официально стал премьер-министром Польши. Торжественная церемония прошла в президентском дворце в Варшаве.

Новый глава кабмина пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с соседями, в том числе с Украиной.

Ранее стали известны последствия назначения Туска премьером Польши.