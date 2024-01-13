Британо-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности стало полным провалом для Киева. На это указал полковник запаса Вооруженны сил Украины (ВСУ) Роман Свитан, давший интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

В частности, он обратил внимание на один из пунктов документа о «новой агрессии РФ». Именно от этого положения зависит приведение соглашения между Киевом и Лондоном в действие.

При этом украинский полковник не исключил, что данный пункт может означать завершение боевых действий в ближайшее время. Как сказал Свитан, речь идет об урегулировании конфликта с закреплением потери Украиной части земель на международном уровне.

«Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики», — заявил он.

12 января британский премьер-министр Риши Сунак посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого глава правительства и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Документ закрепил меры по поддержке Украины со стороны Великобритании, включая обмен разведывательными данным и взаимодействие в оборонно-промышленной сфере.

Ранее посольство РФ в Великобритании обвинило западные страны в лишении Украины шанса на переговоры.