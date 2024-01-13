Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали провалом соглашение о сотрудничестве с Британией

Полковник ВСУ Свитан посчитал провалом договор о сотрудничестве Киева и Лондона

close
100%
Frank Augstein/AP

Британо-украинское соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности стало полным провалом для Киева. На это указал полковник запаса Вооруженны сил Украины (ВСУ) Роман Свитан, давший интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».

В частности, он обратил внимание на один из пунктов документа о «новой агрессии РФ». Именно от этого положения зависит приведение соглашения между Киевом и Лондоном в действие.

При этом украинский полковник не исключил, что данный пункт может означать завершение боевых действий в ближайшее время. Как сказал Свитан, речь идет об урегулировании конфликта с закреплением потери Украиной части земель на международном уровне.

«Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики», — заявил он.

12 января британский премьер-министр Риши Сунак посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого глава правительства и украинский президент Владимир Зеленский подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. Документ закрепил меры по поддержке Украины со стороны Великобритании, включая обмен разведывательными данным и взаимодействие в оборонно-промышленной сфере.

Ранее посольство РФ в Великобритании обвинило западные страны в лишении Украины шанса на переговоры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами