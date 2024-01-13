Выступающий за независимость от КНР кандидат заявил о победе на выборах главы Тайваня

Выступающий за независимость от КНР кандидат правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал TVBS.

До этого оба кандидата от оппозиции признали свое поражение на выборах главы администрации острова, которые прошли 13 января. Первым о поражении заявил кандидат от партии Гоминьдан, выступающей за диалог с Китаем, Хоу Юи. Председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ также заявил, что проиграл.

Лай Циндэ считался фаворитом предвыборной гонки, он заявлял, что в случае избрания на пост главы государства он сохранит статус-кво в отношениях с Пекином и будет добиваться мира, оставаясь открытым для взаимодействия с Пекином при условии «равенства и достоинства».

12 января официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

Ранее в США назвали последствия выборов на Тайване.