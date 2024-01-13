Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Выступающий за независимость от КНР кандидат заявил о победе на выборах главы Тайваня

Выступающий за независимость от КНР Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы Тайваня

Выступающий за независимость от КНР кандидат правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ заявил о победе на выборах главы администрации острова. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал TVBS.

До этого оба кандидата от оппозиции признали свое поражение на выборах главы администрации острова, которые прошли 13 января. Первым о поражении заявил кандидат от партии Гоминьдан, выступающей за диалог с Китаем, Хоу Юи. Председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ также заявил, что проиграл.

Лай Циндэ считался фаворитом предвыборной гонки, он заявлял, что в случае избрания на пост главы государства он сохранит статус-кво в отношениях с Пекином и будет добиваться мира, оставаясь открытым для взаимодействия с Пекином при условии «равенства и достоинства».

12 января официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит достижения независимости Тайваня и его отделения.

Ранее в США назвали последствия выборов на Тайване.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами