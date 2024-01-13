Дания выделила новый пакет помощи Украине

Правительство Дании объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи, направленного на восстановление инфраструктуры, обеспечение электро- и теплоснабжения, а также обнаружение и обезвреживание мин. Об этом сообщается в пресс-релизе датского МИД, передает ТАСС.

Данный пакет стал третьим выделенным в рамках «Фонда для Украины», имеющего три направления: военная поддержка, поддержка гражданского общества и поддержка частного сектора. Уточняется, что на этот раз его объем составит 151 млн крон ($22,2 млн).

Как указано в пресс-релизе, Дания принадлежит к числу стран, оказывающих наибольшую поддержку Украине с учетом собственного размера. С учетом нового пакета она потратила на эти цели 30,95 млрд крон ($4,5 млрд).

До этого датская газета Berlingske со ссылкой на Минобороны королевства писала, что передача Украине первых шести самолетов F-16 будет отложена на срок до полугода. По данным ведомства, пока не выполнен ряд условий, чтобы Украина могла использовать F-16. Конкретные обстоятельства, которые стали причиной срыва поставок, не уточняются.

Позднее представитель командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что не видел официальных заявлений от Дании о переносе сроков передачи Киеву истребителей F-16.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.