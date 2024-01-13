В Норвегии могут запретить помощь «иностранному влиянию»

Власти Норвегии доработали проект об уголовном наказании за помощь опасному влиянию на общественное мнение из-за рубежа. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства.

Согласно сообщению, власти страны предложило сделать уголовным преступлением содействие операциям влияния для формирования общественного мнения, проводимых зарубежными разведками, которые могут нанести ущерб интересам государства.

Как указал министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель, правительству известно, что авторитарные государства могут пытаться влиять на страну в своих собственных интересах. По его словам, такие государства могут распространять фейки, чтобы ослабить доверие людей к прессе, органам государственной власти или другим важным социальным институтам.

Отмечается, что первоначальный вариант законопроекта подвергся критике консультативных органов за расплывчатые формулировки, которые могли бы негативно сказаться на свободе выражения мнений. Как указали в правительстве, власти серьезно отнеслись к замечаниям и уточнили положения документа.

Согласно пресс-релизу, Служба безопасности Норвегии (PST) получит полномочия использовать «скрытые средства принуждения» для более эффективного обнаружения и предотвращения операций иностранного влияния.

В октябре 2023 года сообщалось, что Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу Российской Федерации. Предполагалось, что задержанный является бразильцем, однако позднее он признался в том, что имеет российское гражданство.

45-летний мужчина обвиняется в нанесении ущерба фундаментальным национальным интересам Норвегии, а также интересам безопасности других государств. Норвежский суд может приговорить его к трем годам лишения свободы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.