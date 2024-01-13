Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Норвегии могут запретить помощь «иностранному влиянию»

Правительство Норвегии предложило запретить помощь «иностранному влиянию»

close
100%
Depositphotos

Власти Норвегии доработали проект об уголовном наказании за помощь опасному влиянию на общественное мнение из-за рубежа. Об этом говорится в пресс-релизе норвежского правительства.

Согласно сообщению, власти страны предложило сделать уголовным преступлением содействие операциям влияния для формирования общественного мнения, проводимых зарубежными разведками, которые могут нанести ущерб интересам государства.

Как указал министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Эмили Энгер Мель, правительству известно, что авторитарные государства могут пытаться влиять на страну в своих собственных интересах. По его словам, такие государства могут распространять фейки, чтобы ослабить доверие людей к прессе, органам государственной власти или другим важным социальным институтам.

Отмечается, что первоначальный вариант законопроекта подвергся критике консультативных органов за расплывчатые формулировки, которые могли бы негативно сказаться на свободе выражения мнений. Как указали в правительстве, власти серьезно отнеслись к замечаниям и уточнили положения документа.

Согласно пресс-релизу, Служба безопасности Норвегии (PST) получит полномочия использовать «скрытые средства принуждения» для более эффективного обнаружения и предотвращения операций иностранного влияния.

В октябре 2023 года сообщалось, что Служба безопасности Норвегии задержала в городе Тромсё мужчину, который подозревается в шпионаже в пользу Российской Федерации. Предполагалось, что задержанный является бразильцем, однако позднее он признался в том, что имеет российское гражданство.

45-летний мужчина обвиняется в нанесении ущерба фундаментальным национальным интересам Норвегии, а также интересам безопасности других государств. Норвежский суд может приговорить его к трем годам лишения свободы.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами