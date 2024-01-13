Главу администрации Тайваня обвинили в незаконной агитации

Действующую главу администрации Тайваня Цай Инвэнь обвинили в незаконной агитации в опубликованной в ее аккаунте записи в социальной сети Line. Об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

Как передает канал, утром Цай проголосовала в начальной школе города Синьбэй и выложила свою фотографию с бюллетенем возле избирательной урны.

«Я только что проголосовала, надеюсь, что все побыстрее выйдут и проголосуют», — написала глава администрации Тайваня в своем посте.

При этом под сообщением также была опубликована фотография Цай Инвэнь с изображенным на ней лозунгом предвыборной кампании ее заместителя и соратника по Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ.

Пользователи интернета сочли это возможным нарушением закона о выборах, который запрещает агитацию в день голосования. Как передает TVBS, в некоторых комментариях к посту содержались призывы к избирательной комиссии оштрафовать политика. После этого Цай Инвэнь удалила фотографию.

Для частных лиц размер штрафа за агитирующие посты в социальных сетях в день выборов на Тайване может составить до 1 млн новых тайваньских долларов (около $32 тыс.), а для политических партий и организаторов избирательных кампаний — 2 млн новых тайваньских долларов (от $6,4 до $64 тыс.).

До этого полицейские Тайваня задержали девушку, чья маленькая дочь случайно порвала бюллетень на выборах главы островной администрации.

13 января на Тайване проходят выборы главы местной администрации. В них участвуют три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом считается Лай Циндэ.

Ранее в США поддержали вступление Тайваня в МВФ.