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В Госдуме рассказали, для чего Байдену нужна война в Йемене

Володин: Байдену нужна война в Йемене для отвлечения внимания от Украины

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден организовал атаки на Йемен в своих политических интересах, чтобы отвлечь внимание граждан от неудач на Украине и внутренних проблем своей страны. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, сейчас Байдену нужна «маленькая победоносная война», именно поэтому его администрация не уведомила американский конгресс о нападении на Йемен.

Это подтверждает нанесение удара в политических интересах президента США, при этом даже его сторонники «заявляют, что он нарушил конституцию», продолжил Володин.

Российский парламентарий отметил, что в преддверии выборов президента США рейтинг Байдена «предельно низкий», его работу одобряют только 38,9% американских граждан, и если бы голосование проходило сейчас, то он бы проиграл.

В завершение Володин подчеркнул, что если Соединенные Штаты являются правовым государством, то Джо Байден должен быть привлечен к уголовной ответственности.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Спустя сутки США нанесли второй удар по Йемену.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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