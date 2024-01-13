В конгрессе США объяснили, зачем нужно голосовать за Трампа

Сенатор от Республиканской партии США Майк Ли назвал победу Дональда Трампа на выборах единственной возможностью выбрать «порядок вместо хаоса» в стране и поставить государство на первое место. Соответствующие заявления он сделал в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что избиратели могут выбирать между «порядком» и «хаосом» и что пришло время поддержать бывшего президента.

«Послушайте, нравится вам Дональд Трамп или нет, согласны вы со всем, что он говорит, или нет, он — наша единственная возможность выбрать порядок вместо хаоса и поставить Америку на первое место, а не на последнее», — заявил Ли.

По мнению сенатора, Трамп сдерживает обещания, в соответствии с которыми проводит предвыборную кампанию, поэтому ясно, каким президентом он будет.

«Мои любимые виды политических обещаний — это обещания, которые выполняются. Дональд Трамп сдержал обещания, данные им во время предвыборной кампании в прошлом. Мы знаем, каким президентом он будет», — отметил Ли.

До этого американская газета Politico писала, что готовность Республиканской партии США поддержать Дональда Трампа на выборах 2024 года и снисходительное отношение партии к беспорядкам в январе 2021 года при штурме Капитолия облегчают путь политика к тому, чтобы переизбраться.

Ранее сообщалось, что почти половина республиканцев намерены голосовать за Трампа на праймериз.