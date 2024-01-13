Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США объяснили, зачем нужно голосовать за Трампа

Сенатор Ли назвал Трампа единственной возможностью обеспечить порядок в США

close
100%
Sergio Flores/Reuters

Сенатор от Республиканской партии США Майк Ли назвал победу Дональда Трампа на выборах единственной возможностью выбрать «порядок вместо хаоса» в стране и поставить государство на первое место. Соответствующие заявления он сделал в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что избиратели могут выбирать между «порядком» и «хаосом» и что пришло время поддержать бывшего президента.

«Послушайте, нравится вам Дональд Трамп или нет, согласны вы со всем, что он говорит, или нет, он — наша единственная возможность выбрать порядок вместо хаоса и поставить Америку на первое место, а не на последнее», — заявил Ли.

По мнению сенатора, Трамп сдерживает обещания, в соответствии с которыми проводит предвыборную кампанию, поэтому ясно, каким президентом он будет.

«Мои любимые виды политических обещаний — это обещания, которые выполняются. Дональд Трамп сдержал обещания, данные им во время предвыборной кампании в прошлом. Мы знаем, каким президентом он будет», — отметил Ли.

До этого американская газета Politico писала, что готовность Республиканской партии США поддержать Дональда Трампа на выборах 2024 года и снисходительное отношение партии к беспорядкам в январе 2021 года при штурме Капитолия облегчают путь политика к тому, чтобы переизбраться.

Ранее сообщалось, что почти половина республиканцев намерены голосовать за Трампа на праймериз.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами