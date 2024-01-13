Появились подробности о смерти королевы Великобритании Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II умерла во сне. Об этом сообщает The Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.

Некоторое время назад управление документов Шотландии опубликовало свидетельство о смерти королевы, в нем было указано, что причиной смерти стал преклонный возраст (96 лет).

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — сообщил Янг.

По данным The Daily Mail, о существовании записки, которая сейчас хранится в Королевском архиве, до этих пор не было известно.

Газета также процитировала книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри». В ней говорится, что сын королевы Елизавета II принц Чарльз, а ныне король Карл III, провел час наедине с матерью перед ее кончиной, после чего пошел собирать грибы.

Принцу стало известно о смерти королевы по звонку от своего старшего помощника.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной дольше всех своих предшественников — более 70 лет, умерла 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Торжественные похороны монарха состоялись в Вестминстерском аббатстве 19 сентября 2022 года.

Ранее был назван самый непопулярный член британской королевской семьи.