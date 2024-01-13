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Появились подробности о смерти королевы Великобритании Елизаветы II

Daily Mail: королева Великобритании Елизавета II умерла во сне

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Ben Stansall/AP

Королева Великобритании Елизавета II умерла во сне. Об этом сообщает The Daily Mail cо ссылкой на записку личного секретаря монарха Эдварда Янга.

Некоторое время назад управление документов Шотландии опубликовало свидетельство о смерти королевы, в нем было указано, что причиной смерти стал преклонный возраст (96 лет).

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — сообщил Янг.

По данным The Daily Mail, о существовании записки, которая сейчас хранится в Королевском архиве, до этих пор не было известно.

Газета также процитировала книгу королевского биографа Роберта Хардмана «Карл III: Новой король. Новый двор. Взгляд изнутри». В ней говорится, что сын королевы Елизавета II принц Чарльз, а ныне король Карл III, провел час наедине с матерью перед ее кончиной, после чего пошел собирать грибы.

Принцу стало известно о смерти королевы по звонку от своего старшего помощника.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной дольше всех своих предшественников — более 70 лет, умерла 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Торжественные похороны монарха состоялись в Вестминстерском аббатстве 19 сентября 2022 года.

Ранее был назван самый непопулярный член британской королевской семьи.

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