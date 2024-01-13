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В Верховной раде усомнились в гарантиях безопасности от Лондона

Депутат Верховной Рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Британии

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Кучеренко выразил сомнение в гарантиях безопасности от Великобритании. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!» О. Бендер», — написал Кучеренко.

Он добавил, что в мире не существует никаких гарантий безопасности.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев выступил в Верховной раде Украины. По его словам, лучшим вариантом помощи будет развитие украинской военной промышленности.

Также в тексте соглашения по гарантиям безопасности между Великобританией и Украиной нет положений о непосредственном участии Лондона в конфликте с Россией или размещении на территории Украины войск Соединенного Королевства.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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