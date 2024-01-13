В России назвали атаку по Йемену нарушением устава ООН

Постоянный представитель России в Организации объединенных наций Василий Небензя заявил, что удары по Йемену являются грубейшим нарушением устава ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация предельно ясна. Действия так называемой коалиции — грубейшее нарушение статьи 2 Устава ООН. Это очередная военная агрессия коллективного Запада в длинном списке его набегов на настрадавшийся Ближний Восток», — заявил Небензя.

Российский дипломат назвал не выдерживающим никакой критики обоснования агрессии со стороны Белого дома. При этом, как заявил Небензя, атаки по Йемену не имеют ничего общего с общего с правом на самооборону, так как статья 51 устава ООН не может быть применена к ситуации с коммерческими судами.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании СБ ООН заявил, что ответственность за возможную эскалацию ситуации на ближнем Востоке лежит на США.

Ранее Небензя говорил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю.