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Международно признанные власти Йемена отреагировали на атаку по хуситам

Международно признанные власти Йемена поддержали удары по хуситам

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Khaled Abdullah/Reuters

Авиаудары США и Великобритании по объектам мятежников-хуситов в Йемене являются ответом на продолжающиеся нападения группировки на международное судоходство в Красном море. Об этом заявило международно признанное правительство Йемена, передает Reuters.

Также в заявлении говорится, что хуситы несут ответственность за втягивание страны Аравийского полуострова на арену военной конфронтации.

12 января стало известно, что ВВС США и Великобритании нанесли более 60 ударов по 16 объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира.

За неделю до ударов по хуситам США и Великобритания предъявляли ультиматум группировке о прекращении нападений на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив.

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам пообещал скорую реакцию на удары по Йемену со стороны США и Великобритании. По его словам, реакция будет масштабной.

Ранее Зеленский заявил, что четверо украинских моряков находятся в плену у йеменских хуситов.

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Удары США по хуситам
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