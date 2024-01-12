Бывшего мэра Калининграда задержали пограничники на Куршской косе

Бывшего главу Калининграда, главврача Больницы скорой помощи Евгения Любивого задержали пограничники в Национальном парке «Куршская коса». Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на источники.

Уточняется, что инцидент произошел еще 29 декабря, ночью. Любивый находился во внедорожнике Toyota Land Cruiser, водитель которого пытался скрыться от инспекторов парка.

Уходя от преследования, автомобиль заехал на режимную территорию около пункта пропуска «Морское». Выходить из машины мужчины отказались — пограничнику пришлось разбить боковое стекло автоматом.

При осмотре автомобиля были обнаружены ружье, глушитель, две рации, стрелянные гильзы. Животных в машине не было обнаружено, однако предполагается, что мужчины намеревались охотиться на территории нацпарка.

В марте 2023 года стало известно, что мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку. Любивый вступил в должность в октябре 2021 года, до этого работал в сфере медицины — главным внештатным специалистом по хирурги Министерства здравоохранения региона.

Ранее в России стала обязательной сдача экзамена перед получением охотничьего билета.