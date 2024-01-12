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Глава села на Кубани ушел в отставку после скандального спектакля в местном ДК

Глава села Шабельское Игнатенко ушел в отставку после спектакля со сценами 18+

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Администрация муниципального образования Щербиновский район

Глава Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края Михаил Игнатенко ушел в отставку после скандального спектакля в местном ДК. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шабельского сельского поселения.

Сообщается, что чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты сельсовета единогласно приняли отставку 12 января.

В канун Нового года в сельском доме культуры «Шабельский» прошла постановка «Чудеса там, где в них верят». На афише сообщалось, что спекталь предназначен для взрослых. Позже в сети появились видео, якобы снятые во время представления. На них Снегурочка и Дед Мороз имитируют секс за ширмой, после чего внучка кричит деду: «Ты лучший!». На видео видно, что в зале присутствуют и дети.

12 января директор дома культуры в селе Шабельское на Кубани Елена Алейникова назвала фейком распространенные в сети отрывки из новогоднего спектакля. Кроме того, она сообщила, что из-за спектакля уволились все сотрудники сельского ДК.

Ранее Казань представила экоспектакль на международной выставке «Россия».

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