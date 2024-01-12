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Пашинян переназначил главу СНБ Армена Абазяна

Премьер Армении Пашинян переназначил главу Службы нацбезопасности Абазяна

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gov.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переназначил главу Службы нацбезопасности (СНБ) Армена Абазяна, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что ранее Абазяна снял с должности президент Ваагн Хачатурян.

«Назначить Армена Абазяна на должность главы СНБ», — говорится в указе премьера.

До этого, 12 января стало известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности республики Армена Абазяна.

Причины отстранения не названы, однако армянское издание «Грапарак» со ссылкой на источники сообщало, что премьер-министр Никол Пашинян планирует назначить Абазяна новым главой министерства обороны.

До этого одного из лидеров националистической и антироссийской организации «Национально-демократический полюс» Жирайра Сефиляна вызвали на допрос в Службу национальной безопасности Армении.

Ранее СНБ Армении сообщила о раскрытии заговора для захвата власти.

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