Стало известно, сколько россиян могут находиться в Йемене

Посольство России в Йемене оценило количество россиян, которые могут находиться в стране в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС.

«По примерным оценкам, на территории Йемена на данный момент может находиться несколько сотен российских граждан», — заявили там.

Также там отметили, что удары США и Великобритании по объектам в Йемене грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Йемен пообещал «без колебаний» ответить.

Днем 12 января агентство Reuters сообщило, что США и Британия предлагали Италии принять участиях в ударах по позициям хуситов. В Италии опровергли эти сообщения.

Ранее военный эксперт указал на признаки континентальной войны на Ближнем Востоке.