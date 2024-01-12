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В МИД РФ отреагировали на прекращение помощи Украине со стороны США

Захарова об окончании помощи Киеву: так будет с теми, кто продастся англосаксам

Каждый, кто «продастся англосаксам» или им поверит, столкнется с такими проблемами, как у Украины, которая может лишиться помощи со стороны Запада, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Своим мнение она поделилась в Telegram-канале, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям США Джона Кирби, который заявил, что американцы прекратили оборонные поставки на Украину в связи с отсутствием бюджетных средств на финансирование подобных программ.

«Так будет с каждым, кто продастся англосаксам или им поверит», — написала Захарова.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят, что в Соединенных Штатах продолжаются дебаты по вопросу оказания военной и финансовой помощи Украине.

До этого политолог Иван Мезюхо выразил мнение, что главная причина, по которой США прекратили отправлять оружие Киеву – «политическая турбулентность» внутри страны.

Ранее в Госдуме скептически отреагировали на прекращение помощи США Украине.

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