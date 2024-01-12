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В Астане убрали памятник Назарбаеву

В Казахстане в университете обороны демонтировали памятник Назарбаеву

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

В Астане рядом с Национальным университетом обороны демонтировали памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает Orda.kz.

В минобороны Казахстана объяснили решение тем, что университет поменял название — теперь он называется не в честь первого президента страны, а «Национальный университет обороны РК».

«В связи с чем было принято решение переместить и установить памятник, который был расположен на территории Национального университета обороны, в здание государственного военно-исторического музея вооруженных сил РК», — подчеркнули там.

Памятник находится на временном хранении в одном из помещений оборонного ведомства, затем его перенесут в здание музея.

В июле 2022 года городской суд казахского города Талдыкорган приговорил к условному сроку Азамата Батырбаева, обвиняемого в причастности к сносу памятника первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время январских беспорядков.

Ранее библиотека Назарбаева получила право следить за соцсетями и СМИ.

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