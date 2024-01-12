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Матвиенко оценила решимость РФ выполнять цели СВО

Матвиенко: никакие факторы не повлияют на решимость РФ выполнять цели СВО

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко заявила, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на решимость РФ следовать целям специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит РИА Новости.

«Я абсолютно уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции», — заявила она.

В июле прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым, что Россия не позволит осуществить наступление на Крым и Севастополь и местные жители должны чувствовать себя уверенно. Матвиенко также призвала создать условия для того, чтобы в регионе могли отдыхать участники СВО и их семьи.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министерство обороны России проделало внушительную работу для устранения проблем участников специальной военной операции (СВО).

Ранее Песков рассказал, как часто Путин общается с Шойгу.

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