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Политолог объяснил, возобновят ли США поставки оружия Украине

Политолог Мезюхо: США возобновят поставки оружия Киеву, когда будет уже поздно

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Efrem Lukatsky/AP

Главная причина, по которой США прекратили отправлять оружие Киеву – «политическая турбулентность» внутри страны, считает политолог Иван Мезюхо. В конечном итоге Вашингтон возобновит оборонные поставки, однако есть вероятность, что для Украины будет уже поздно, заявил он в беседе с телеканалом «360».

По мнению политолога, республиканцы и демократы в отношении к России и украинскому кризису отличаются мало: и те, и другие считают Украину «буферным государственным образованием», а Россию — «внешнеполитическим врагом». Основной конфликт заключается в том, что республиканцы выступают против действующего президента Джо Байдена, убежден Мезюхо.

Поставки вооружения рано или поздно возобновятся, однако к этому времени военных у Киева может почти не остаться, считает эксперт.

«Мы должны смотреть на ситуацию реально: рано или поздно США возобновят поставки оружия Украине или той территории, что от нее останется на тот момент. <…> Прежде чем это произойдет, пройдет много времени, и новые партии вооружения от США могут прийти на Украину в тот момент, когда киевскому режиму просто будет некем сражаться», — предположил политолог.

Возможности Европы по поставкам оружия Киеву также почти исчерпаны, поэтому решение США вызовет там недовольство, заключил Мезюхо.

Напомним, накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США прекратили оборонные поставки на Украину из-за отсутствия финансирования подобных программ. В то же время он пообещал, что конгресс продолжит работу по поиску и выделению средств из федерального бюджета для помощи Украине.

Ранее политолог объяснил смысл поставок американского оружия Финляндии.

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