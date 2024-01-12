Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне не пострадали от ударов США и Британии по Йемену

Посольство РФ в Йемене: данных о пострадавших при ударах россиянах не поступало

close
100%
US Central Command/Reuters

По предварительной информации, российские граждане не пострадали от ударов США по Йемену. Об этом со ссылкой на посольство РФ в стране сообщает РИА Новости.

«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», — говорится в сообщении дипмиссии.

12 января стало известно, что ВВС США ударили по более чем 60 точкам на 16 объектах йеменских хуситов. Целями атаки стали склады боеприпасов и пусковые установки ракет.

В операции также участвовали военнослужащие Великобритании. Причиной ударов названо «обеспечение безопасности судов и свободы судоходства в Красном море».

Хуситы пообещали ответить на удары, заявив, что США и Британия пожалеют об агрессии.

Ранее в США заявили, что удары по хуситам могут перерасти в масштабную войну.

Все новости на тему:
Удары США по Йемену
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами