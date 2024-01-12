Россияне не пострадали от ударов США и Британии по Йемену

По предварительной информации, российские граждане не пострадали от ударов США по Йемену. Об этом со ссылкой на посольство РФ в стране сообщает РИА Новости.

«По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало», — говорится в сообщении дипмиссии.

12 января стало известно, что ВВС США ударили по более чем 60 точкам на 16 объектах йеменских хуситов. Целями атаки стали склады боеприпасов и пусковые установки ракет.

В операции также участвовали военнослужащие Великобритании. Причиной ударов названо «обеспечение безопасности судов и свободы судоходства в Красном море».

Хуситы пообещали ответить на удары, заявив, что США и Британия пожалеют об агрессии.

Ранее в США заявили, что удары по хуситам могут перерасти в масштабную войну.