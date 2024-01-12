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Захарова рассказала, к чему приведет размещение немецкой бригады в Литве

Захарова: размещение немецкой бригады в Литве приведет к росту напряженности

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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя планы по размещению немецкой бригады в Литве, заявила, что это приведет к увеличению напряженности в регионе. Ее слова приводит РИА Новости.

«Увеличение активности и военного потенциала НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер», — заявила она.

По ее словам, это ведет только к эскалации военной напряженности, а не к ее снижению.

До этого министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщал, что основные подразделения бригады немецкой армии, которая перебрасывается в Литву, начнут прибывать в 2025 году. Они достигнут полной боевой готовности в 2027 году.

Издание Der Spiegel написало о том, что планы ФРГ по размещению в Литве военной бригады бундесвера застигли врасплох Вильнюс. В материале отмечается, что Литва давно настаивает на размещении в стране немецких войск, однако в данный момент решение Германии представляет значительные трудности для прибалтийской страны в финансовом плане.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал дислокацию немецких войск в Литве историческим моментом.

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