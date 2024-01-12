Посольство РФ не получало жалоб от задержанного в Финляндии экс-командира «Русича»

Задержанный в Финляндии россиянин Воислав Торден (бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», прежнее имя — Ян Петровский) не подавал жалоб на условия своего содержания. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Финляндии.

В посольстве заявили, что внимательно следят за ситуацией с гражданином РФ, консульские сотрудники поддерживают связь с адвокатами задержанного и регулярно посещают его.

Там подчеркнули, что последняя встреча сотрудников консульства с Торденом состоялась в декабре. «Со стороны Тордена жалоб на условия содержания или запросов на организацию внеочередных посещений консульскими сотрудниками не поступало. Держим данный вопрос на контроле», — заявили в дипмиссии РФ.

12 января адвокат Наталия Мальгина заявила, что экс-командир ДШРГ «Русич» содержится в Финляндии в максимально жестких условиях.

Тордена задержали в июле 2023 года сотрудники финской полиции. Позже украинская сторона запросила у Хельсинки его экстрадицию, однако верховный суд республики отказался выполнять требование.

Ранее посольство РФ в Финляндии сообщило об оказании помощи россиянину Тордену.