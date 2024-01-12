Зеленский послал Путину «тайный сигнал»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас подал «тайный сигнал» российскому президенту Владимиру Путину. Об этом пишет немецкий таблоид Bild в Telegram.

«Каллас надела костюм и брошь в цветах украинского флага. Зеленский был в свитере с числами 48.3794° и 31.1656°», — сказано в материале.

Как отмечается в статье, это и было «скрытым посланием» главы Украины российскому коллеге.

Согласно информации издания, числа на свитере Зеленского — это координаты села Добровеличковка Кировоградской области Украины. Именно там находится географический центр республики в официально признанных границах 1991 года. В населенном пункте стоит памятный знак на месте, где сходятся украинские параллели и меридианы.

«Тем самым Зеленский сигнализирует, что отказывается от каких-либо территориальных уступок», — заключается в публикации.

В конце декабря в Киеве заметили «пасхалку» для Путина в речи Зеленского. Так, украинский лидер в ходе пресс-конференции намекнул российскому коллеге, что республика не собирается вступать в НАТО.

Ранее Медведчук назвал разницу между Путиным и Зеленским.