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Военкор: США плотно завязли на Ближнем Востоке

Военкор Апачев: на фоне боевых действий на Ближнем Востоке про Украину забудут

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Osama al-Mahrami/Reuters

США плотно завязли на Ближнем Востоке, про Украину просто забудут. Такое мнение озвучил военный корреспондент Аким Апачев. Его приводит Tsargrad.tv, ссылаясь на Telegram-канал журналиста. Он отметил, что Ирану удалось втянуть Соединенные Штаты в очередную локальную войну.

«Победить хуситов шансов нет. <...> Для этого нужна наземная операция, на которую сегодня США и Великобритания вместе взятые не способны. Зато у проиранских по всему Ближнему Востоку теперь развязаны руки. Очевидно, что последуют удары по базам США в Ираке и Сирии. Думаю, что на «вечеринку» подтянется и Хезболла», — написал Апачев.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена. В Вашингтоне сообщили, что целью ударов стали склады ракет, беспилотников и радиолокационные станции. Белый дом заявил, что эти действия призваны подорвать и снизить потенциал хуситов, угрожающих мировой торговле и свободе судоходства на одном из важнейших водных путей мира. МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах», пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за эти атаки.

Позже ВВС США заявили, что ударили по более чем 60 целям на 16 объектах.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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