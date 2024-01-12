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В США считают, что Байден ударами по хуситам нарушил конституцию

Конгрессвумен Джаяпал: удары по хуситам нарушают конституцию США

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UK Ministry of Defence/Reuters

Член нижней палаты конгресса США, демократ от штата Вашингтон Прамила Джаяпал заявила, что удары США и союзников по Йемену являются нарушением американской конституции, в которой говорится о необходимости согласовывать подобные действия с конгрессом США. Об этом Джаяпал заявила на своей странице в соцсети X.

«Это неприемлемое нарушение Конституции. Статья 1 требует, чтобы военные действия были санкционированы конгрессом», — заявила Джаяпал.

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания начали наносить удары по объектам йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Пресс-служба военно-воздушных сил Соединенных Штатов сообщила, что ВВС нанесли удары по более чем 60 целям на 16 объектах «Ансар Аллах».

В свою очередь, член политбюро движения «Ансар Алла» Хузам аль-Асад заявил, что США и Великобритания пожалеют о своей операции в Йемене.

Ранее в Ираке прокомментировали бомбежки Йемена со стороны Запада.

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Удары США по Йемену
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