В Ираке прокомментировали бомбежки Йемена со стороны Запада

Запад совершил очередную глупость, начав удары по территории Йемена, заявил политсоветник премьер-министра Ирака Фади аш-Шаммари. Об этом пишет РИА Новости.

Аш-Шаммари отметил, что западные страны своими действиями расширяют круг конфликта, «в то время как другие призывают к сдержанности, сокращению зон напряженности, а не к эскалации».

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

По словам представителя американского правительства, после ударов цели «были успешно достигнуты».

Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за ракетное нападение.

До этого конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен без согласия конгресса.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.