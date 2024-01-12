Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ираке прокомментировали бомбежки Йемена со стороны Запада

Советник премьера Ирака назвал бомбежки Йемена Западом очередной глупостью

close
100%
Jon Gambrell/AP

Запад совершил очередную глупость, начав удары по территории Йемена, заявил политсоветник премьер-министра Ирака Фади аш-Шаммари. Об этом пишет РИА Новости.

Аш-Шаммари отметил, что западные страны своими действиями расширяют круг конфликта, «в то время как другие призывают к сдержанности, сокращению зон напряженности, а не к эскалации».

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Столица Йемена, город Сана, подверглась ракетному удару — там слышали четыре взрыва. Также сообщалось о взрывах в других городах Йемена, которые находятся под контролем хуситов.

По словам представителя американского правительства, после ударов цели «были успешно достигнуты».

Заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за ракетное нападение.

До этого конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен без согласия конгресса.

Ранее экипажи судов в Красном море придумали, как хитростью избежать атак хуситов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами