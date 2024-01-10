На границе Украины и Приднестровья произошел вооруженный инцидент

Министерство государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) заявило, что на границе ПМР с Украиной произошел вооруженный инцидент. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

«7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогу инцидента двое граждан ПМР оказались перемещенными на территорию Украины.

Выясняются обстоятельства случившегося, уточнили в ведомстве.

До этого депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что Молдавию накачивают оружием против Приднестровья и военных России на Днестре. По его словам, Кишинев поставлен в центр возможных действий, направленных против России и Приднестровья.

Ранее сообщалось, что Приднестровье может потерять миллионы долларов из-за решения Молдовы.