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Зеленский заявил, что украинские пенсионеры могут умереть без помощи Запада

Зеленский пожаловался, что пенсионеры Украины умрут без финансирования Запада

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Латвию пожаловался, что украинские пенсионеры умрут, если западные страны прекратят финансирование страны. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Он отметил, что власти Украины «много чего покупают за деньги страны», но без финансирования извне Киев не сможет платить пенсию пенсионерам.

«Не давлю на жалость, но без пенсии старые люди умрут. У нас более 11 млн пенсионеров — есть ли еще хоть одна такая страна в Европе?» — сказал Зеленский.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что если в начале 2024 года на Украину не поступят западные транши, в стране возникнут проблемы с заработными платами и пенсиями.

До этого министр социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщала, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, если страны Запада не отправят Киеву финансовую помощь.

Ранее советник американского президента Джо Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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